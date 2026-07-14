İspanya'da insanların boğalarla birlikte sokakta koşturmasıyla ünlenen San Fermin festivalinde 8 günlük boğa koşularının bilançosu giderek ağırlaşıyor. 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan etkinlikte bu yıl 67’si ağır olmak üzere 70’ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve insanların boğalarla birlikte dar sokaklarda koştuğu San Fermin Festivali bugün sona eriyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen 8 günlük Encierro adı verilen boğa koşusu etkinliğinde 67'si ağır olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanyadaki geleneksel boğa koşusunda durum vahim! Bilanço giderek ağırlaşıyor

Pamplona Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre, yaralanmaların 8'i boğa boynuzu darbelerinden, diğerleri ise düşme ve ezilmeye bağlı travmalardan kaynaklandı.

875 METRELİK PARKURDA KOŞTULAR

Festivalin son gününde, akşam boğa güreşlerinde kullanılacak boğalar, ahırdan arenaya uzanan 875 metrelik parkurda koştu. Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküzün yer aldığı koşulara yalnızca 18 yaşını dolduran kişiler katılabiliyor.

İspanyadaki geleneksel boğa koşusunda durum vahim! Bilanço giderek ağırlaşıyor

Kökeni 14. yüzyıla dayanan San Fermin Festivali'nde, 1910 yılından bu yana boğa boynuzu darbeleri sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm vakası ise 2009 yılında kayıtlara geçti.

İspanyadaki geleneksel boğa koşusunda durum vahim! Bilanço giderek ağırlaşıyor

Güvenlik tartışmalarının sürdüğü festivalde Pamplona Belediyesi bu yıl kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezalarını 60 bin avroya kadar çıkardı. Yaklaşık 200 bin nüfuslu Pamplona'nın festival boyunca 1 milyon 800 bini aşan ziyaretçi ağırladığı belirtilirken, San Fermin Festivali bu gece yarısı kent merkezinde mum ışıkları eşliğinde düzenlenecek geleneksel "Pobre de mi" töreniyle sona erecek.

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