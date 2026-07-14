İspanya'daki geleneksel boğa koşusunda durum vahim! Bilanço giderek ağırlaşıyor
İspanya'da insanların boğalarla birlikte sokakta koşturmasıyla ünlenen San Fermin festivalinde 8 günlük boğa koşularının bilançosu giderek ağırlaşıyor. 6 boğa ve 6 öküz ile yapılan etkinlikte bu yıl 67’si ağır olmak üzere 70’ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
- Festival kapsamında 8 gün süren Encierro adlı boğa koşusu etkinliğinde 67'si ağır olmak üzere 70'ten fazla kişi yaralandı.
- Yaralanmaların 8'i boğa boynuzu darbelerinden, diğerleri düşme ve ezilmeden kaynaklandı.
- Festivalin son gününde, akşam boğa güreşlerinde kullanılacak boğalar ahırdan arenaya uzanan 875 metrelik parkurda koştu.
- 18 yaşını dolduranlar boğa koşularına katılabiliyor.
- 1910 yılından bu yana boğa boynuzu darbeleri sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, son ölüm vakası 2009'da kaydedildi.
- Pamplona Belediyesi, kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezalarını 60 bin avroya kadar çıkardı.
- Festival bu gece yarısı mum ışıkları eşliğinde düzenlenecek geleneksel "Pobre de mi" töreniyle sona erecek.
İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve insanların boğalarla birlikte dar sokaklarda koştuğu San Fermin Festivali bugün sona eriyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen 8 günlük Encierro adı verilen boğa koşusu etkinliğinde 67'si ağır olmak üzere 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Pamplona Belediyesi'nin paylaştığı bilgilere göre, yaralanmaların 8'i boğa boynuzu darbelerinden, diğerleri ise düşme ve ezilmeye bağlı travmalardan kaynaklandı.
875 METRELİK PARKURDA KOŞTULAR
Festivalin son gününde, akşam boğa güreşlerinde kullanılacak boğalar, ahırdan arenaya uzanan 875 metrelik parkurda koştu. Kurallar gereği 6 boğa ve 6 öküzün yer aldığı koşulara yalnızca 18 yaşını dolduran kişiler katılabiliyor.
Kökeni 14. yüzyıla dayanan San Fermin Festivali'nde, 1910 yılından bu yana boğa boynuzu darbeleri sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm vakası ise 2009 yılında kayıtlara geçti.
Güvenlik tartışmalarının sürdüğü festivalde Pamplona Belediyesi bu yıl kuralları ihlal edenlere uygulanacak para cezalarını 60 bin avroya kadar çıkardı. Yaklaşık 200 bin nüfuslu Pamplona'nın festival boyunca 1 milyon 800 bini aşan ziyaretçi ağırladığı belirtilirken, San Fermin Festivali bu gece yarısı kent merkezinde mum ışıkları eşliğinde düzenlenecek geleneksel "Pobre de mi" töreniyle sona erecek.