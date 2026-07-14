Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümünde Türkiye genelinde geniş kapsamlı etkinlik ve faaliyetler düzenleyecek. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde eş zamanlı salâlar okunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla şehitleri rahmet ve minnetle anmak, milletimizin birlik ve beraberlik şuurunu canlı tutmak, din istismarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ülke genelinde kapsamlı etkinlikler gerçekleştirecek.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek programlar kapsamında, tüm camilerde 15 Temmuz şehitlerinin ruhlarına ithafen hatm-i şerifler okunacak.

Tüm Türkiyede 15 Temmuz gecesi camilerde salalar okunacak

TÜM CAMİLERDE SALALAR OKUNACAK

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te bütün camilerde eş zamanlı salâlar okunacak. Aynı gece sabah namazına kadar camilerin minare ışıkları açık tutulacak, merkez camiler ile program alanlarına yakın camiler vatandaşların ibadetine açık olacak.

15 Temmuz Çarşamba günü öğle namazı öncesinde müftülüklerce belirlenen merkez camilerde Mevlid-i Şerif programları düzenlenecek, tüm camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Millet Camii'nde icra edilecek Mevlid-i Şerif programı ise Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı etkinlikler düzenlenirken, 16 Temmuz Perşembe günü uygun görülen camilerde gençlerin katılımının teşvik edileceği "Sabah Namazı Buluşması" programları gerçekleştirilecek.

Tüm Türkiyede 15 Temmuz gecesi camilerde salalar okunacak

GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLECEK

Temmuz ayı boyunca camilerde 15 Temmuz ruhunu konu alan vaaz ve irşat faaliyetleri düzenlenecek. Gençlik koordinatörleri tarafından Diyanet Gençlik Hizmet Mekanlarında gençlere yönelik bilinçlendirme programları gerçekleştirilecek; din istismarıyla mücadele ve sahih dinî bilginin önemini ele alan Başkanlık yayınlarından istifade edilecek.

Programlar kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek; 15 Temmuz haftasında kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar edilecek.

Öte yandan Diyanet TV ve Diyanet Radyo da hafta boyunca özel yayınlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nü farklı yönleriyle ele alacak. Din istismarı başta olmak üzere günün anlam ve önemine ilişkin haberler, canlı yayınlar, kısa programlar ve özel içerikler izleyici ve dinleyicilerle buluşturulacak.

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