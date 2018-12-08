Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da akaryakıt zamları ve hayat pahalılığı bahanesiyle 17 Kasım’da başlayan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan Sarı Yelekliler isyanı, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un geri adım atmasına rağmen yayılıyor. Paris başta olmak üzere birçok şehirde, bugün kırmızı alarm verildi. 89 bin polis ‘cumartesi eylemi’ne karşı görevlendirildi. Kırk yıl sonra ilk defa başkent sokaklarına zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

Champ-Elysees Caddesi civarındaki mağaza ve restoranların kepenk indirmesi, müzelerin açılmaması kararlaştırıldı. Hastanelerin ilk yardım servisleri alarma geçti. Metro seferleri iptal edildi. İki bine yakın otobüs durağı, yerlerinden sökülüp götürüldü. Fransa 1. Futbol Liginde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.



VİTRİNE TAHTA ÇAKTILAR

Fransız polisi, Champ-Elysees Caddesi’ndeki mağaza ve restoranlara not göndererek ‘dikkatli olun’ uyarısında bulundu. Notlarda ‘Kapı ve pencerelerinizi kapatın. Dışarıda sandalye ve masa bırakmayın’ denildi. İnşaat şirketlerinden de cadde üzerinde malzeme bırakılmaması ricasında bulunuldu. Bunun üzerine esnaf vitrinlerini tahta parçalarıyla kapattı. Fransa Başbakanı Edouard Philippe de karşılaştıkları tehlikeyi “Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız” sözleriyle özetledi.



PKK PARMAĞI ÇIKTI

Bu arada ilginç bir gelişme yaşandı. Fransa’nın yangın yerine döndüğü olaylarda PKK izi çıktı. Cumhurbaşkanı Macron’un “çapulcu” diye ifade ettiği marjinallerin arasında PKK ve YPG ile TKP/ML militanlarının yer aldığı tespit edildi.

Fransızlar, bu teröristlerin duvarlara yazdığı yazıları sosyal medyadan paylaştı. Duvarlara örgüt isimlerini ve Rojova kelimesini yazan eylemcilerin örgüt flamalarıyla eylemlere katıldığı belirlendi. Fransa’nın ünlü haber kanalı BFM’de yayınlanan Sarı Yelek tartışma programına konuk olan Sarı Yelekli eylemci Anais Kuhn da Paris’te şiddet, yakma ve yıkma olaylarına katılan eylemcin PKK ve aşırı sağcılardan oluştuğunu dile getirdi.



SARAYINDA AĞIRLAMIŞTI

Sarı Yeleklilerin sözcüsü, kendisini PKK yandaşlarının gösterilere davet ettiğini, Zafer Takına düzenlenen saldırılarda bunların parmağının bulunduğuna işaret etti. Olaylarda PKK izinin bulunmasına Fransızlar “Destek oldukları örgütler şimdi kendilerine saldırıyor” şeklinde değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz yıl PYD temsilcilerini sarayında ağırlamış, örgütün Fransa’da temsilcilik açmasına izin vermişti. Türkiye’nin itirazlarına rağmen Fransa teröristlere kucak açmıştı. Uzun yıllar PKK’lılara destek çıkan eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın eşi Danielle Mitterrand “Öcalan’ın kalbimde çok özel bir yeri var” diyecek kadar ileri gitmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Avrupa’ya “Terör bumerang gibi dönüp dolaşıp Avrupa’yı da vuracaktır” şeklinde tepki göstermişti.

3 ÖLÜ 1043 YARALI

Üç kişinin hayatını kaybetiği 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandığı olaylarda bin 424 kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin Paris koordinatörü Thierry Paul Valette “Akaryakıt zamlarının 2019 için iptal edilmesi yeterli değil, çünkü taleplerimizin hepsini karşılamıyor” diyerek niyetlerini ortaya koydu.

EYFEL BUGÜN KAPALI

Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi ve Zafer Takı kapatıldı.

700 LİSELİYE KELEPÇELİ GÖZALTI

Büyükler akaryakıt fiyatlarını protesto ederken, liseliler de eğitim politikalarını boykot için sokaklara indi. Ülke çapında 700’den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı. Mantes-la-Jolie’de polisin 146 lise öğrencisini diz üstü ve elleri bağlı şekilde tuttuğuna yönelik görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca infial oluştu. Fransızlar polisin sert muamelesine tepki gösterdi. Bazı senatörler “İnsan hakları ülkesi Fransa’da polis 18 yaşından küçük öğrencilere nasıl davranıyor? Nerede yaşıyoruz? Hangi rejimde?” ifadeleriyle polisi eleştirdi. Fransız hükûmet yetkilileri ise polisin tepkisinin orantılı olduğunu savundu ve görüntüleri çekenlere sert çıktı. Önceki gün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını veriyor.

MACRON DESTEKTE DİBİ BULDU

Anketlere göre Fransızların yüzde 78’i Macron’un duyurduğu tedbirlerin Sarı Yeleklilerin taleplerini karşılamaya yetmediği görüşünde. Bir başka ankete göre önceki ay yüzde 21 olan Macron’a halk desteği, yüzde 18’e kadar düştü. 41 yaşındaki Emanuel Macron, geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 24 oy almış, ikinci turda yüzde 64 ile ipi göğüslemişti.