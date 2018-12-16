Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonda hazırlıklar sürüyor. Türkiye, terör örgütünün yuvalandığı sınırımıza yakın bölgelere askerî yığınak yapıyor. Cuma gününden itibaren Ceylanpınar’a takviye güçler gönderen TSK, Haseke ve Rasulayn’da da terör örgütünü yok etmeye yönelik hazırlıklarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fırat Nehri’nin doğusunda YPG/PKK terör örgütüne yönelik askerî harekâtın birkaç gün içinde başlayacağına dair çarşamba günü yaptığı açıklamanın ardından olası operasyon senaryoları masada. Operasyon öncesi ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye meselesini görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

İKİ GÖZLEM NOKTASI BOŞ

Türkiye’nin ısrarla karşı çıkmasına rağmen ABD tarafından YPG’nin işgal ettiği alanlara kurulan gözlem noktalarında hareketlilik başladı. Üç tanesi Tel Abyad’da, ikisi Ayn el Arab’da (Kobani) ve bir tanesi de Rasulayn’da olmak üzere 6 gözlem noktasından bazılarındaki askerlerin gecenin ilerleyen saatlerinde ayrıldıkları görüldü. Yerel kaynaklar da ABD’nin Tel Abyad’ın 7 kilometre aşağında ve doğusunda bulunan iki askerî gözlem noktasını boşalttığını duyurdu. Geçtiğimiz hafta boyunca sınırdaki militanlarına takviyeler yapan, Türkiye’yi gören noktalara keskin nişancılar yerleştiren terör örgütü, Türkiye’nin operasyonda kararlı olduğunu açıklamasının ardından aradığı desteği bulamayınca paniğe kapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİKTE

Terör örgütü YPG/PKK’nın kurduğu sözde Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Riyad Dirar yerel basına yaptığı açıklamada “ABD bize güvence vermiyor. Militanlarımız büyük bir saldırıya karşı koyamaz. Esad rejiminin yardım etmesi lazım” sözlerinin ardından terör örgütünde çözülmeler başladı. Dün örgütten kaçan üç kişi Türkiye’ye sığındı. Operasyon korkusu nedeniyle geçen hafta da 5 militanın Türkiye’ye geçerek güvenlik güçlerine teslim oldukları öğrenildi.

Suriye’nin Sesi Ajansına göre, terör örgütünün Türkiye operasyonuna hazırlık olarak sınırlara siper ve hendek kazma çalışmalarını durdurduğu, bazı tünelleri ise boşaltarak kaçtıkları bildirildi. Türk ordusuyla olası bir çatışmayı öngörerek, siperlerin etrafının mayın ve bubi tuzakları ile donatıldığını öne süren ajans militanların iç bölgelere kaçtıklarını duyurdu