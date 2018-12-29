Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabında Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, “Xi ile uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Anlaşma çok iyi ilerliyor. Eğer gerçekleşirse tüm konuları, alanları ve anlaşmazlık noktalarını kapsayan çok kapsamlı bir anlaşma olacak. Büyük ilerleme sağlandı” ifadelerini kullandı.