Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alınırken, iki lider, gerek İstanbul Zirvesi’nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
30.12.2018 - 16:18 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
Etiketler : Erdoğan,Merkel,
595866 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595866.aspx
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