Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan gelişmeler, Avrupa’ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alınırken, iki lider, gerek İstanbul Zirvesi’nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.