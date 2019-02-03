Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Filibe şehrindeki Osmanlı döneminden kalan, bugün harabeye dönmüş tarihî ve kültürel eserler, âdeta “imdat” çağrısında bulunuyor. Osmanlı Devleti’nden 1878’de bağımsızlığını kazanan Bulgaristan’da, Filibe’de kalan 53 cami ve 42 hamamın büyük bölümü zamana yenik düşerken, hâlâ ayakta kalan eserler ise acil restorasyon ve onarıma ihtiyaç duyuyor.

Kentte Osmanlı mirası konusunda açıklamalarda bulunan Filibe Müslümanları Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, Osmanlı döneminden kalan tarihî ve kültürel mirası yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Kent merkezinde bulunan, 1928’deki 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan Taşköprü Camisi, Filibe’deki boynu bükük Osmanlı mirası arasında en çok yürek burkanı.

16. yüzyılda yapılan caminin minaresini onarmak için cami arazisinin bir bölümü satılsa da yeterli para toplanamadığı için tadilatı bir türlü yapılamamış. Ülkede 1944-1989 arasında yönetimde olan komünist rejimin bu dönemde ibadete kapalı tuttuğu cami, daha sonraki dönemde özelleştirilerek, içkili lokantaya dönüştürmüş. Cemaatin yoğun tepkisi nedeniyle camiden dışarı çıkarılan lokanta, caminin hemen yanında meyhane olarak hizmet veriyor. Bütün olanlara rağmen kurşun kaplı kubbesi ayakta duran caminin içinde, lokantadan kalan bar kısmı ise hâlâ duruyor.

Taşköprü Camii’nin hemen karşısında bulunan ve zamanında bölgede yaşayan Türk, Ermeni ve Bulgarların gittiği Orta Mezar Mahallesi Hamamı da içler acısı durumda... Bugün çatısı yanmış bir metruk bir binadan farkı kalmamış Orta Mezar Mahallesi Hamamı âdeta “yardım çığlığı” atıyor.

Şehir merkezinin hemen yanında yer alan Hacı Hasan Mahallesi’ndeki tarihi Türk-Müslüman Mezarlığı da Filibe’de boynu bükük kalan Osmanlı mirası arasında. Ayrık otları ve çalılar arasında zar zor seçilen birkaç yıkık mezar taşı haricinde buranın mezarlık olduğunu anlamaya imkân yok.