Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin askeri gücünü sergileyen bir etkinliğe katıldı. Gösteri sırasında askerlerin kürek ve balyozlarla yaptıkları dayanıklılık testleri sergilendi. Birbirlerinin kafalarında beton bloklar kıran askerleri gülümseyerek izleyen Kim Jong Un'a yanındaki askeri yetkililer eşlik etti. O anlar sosyal medyada çok kez izlendi.

BİRBİRLERİNİN KAFALARINDA BETON KIRDILAR

Kim’in dikkatle takip ettiği gösteride askerlerin, birbirlerinin kafalarında beton bloklar kırdığı, birbirlerinin karınlarına çekiçle vurdukları ilginç anlar yer aldı. Dövüş sanatları performanslarıyla devam eden gösterilerde, tahta sopaların kırıldığı ve askerlerin sert darbelere rağmen mücadeleyi sürdürdüğü görüldü.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DAYANIKLILIK TESTLERİ

İlerleyen dakikalarda kürek ve balyozlarla yapılan dayanıklılık testleri sergilendi. Kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde, askerlerin bir kişinin karnı üzerinde tutulan beton levhaları balyozla kırdığı ve birbirlerinin ayaklarına çekiçle vurdukları anlar yer aldı.

Kim Jong Un’un gösteri boyunca gülümsediği ve sergilenen performansları alkışladığı, çevresindeki askeri yetkililerin de bu anlara eşlik ettiği görüldü. Etkinlik, askerlerin tezahüratları ve liderle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

FÜZE MOTORU TESTİNİ DENETLEDİ

Öte yandan bu gösteri, Kuzey Kore’nin katı yakıtlı füze motoru testinin ardından gerçekleşti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uzun menzilli füzelerde kullanılan yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motorun testini izledi.

Söz konusu test, "stratejik saldırı araçlarının sürekli yenilenmesini" temel alan 5 yıllık savunma geliştirme planı kapsamında gerçekleştirildi. Test edilen motor, ülkenin stratejik askeri kapasitesini "en üst seviyeye" çıkaracak. Teknik detayları paylaşılan motor, 2.500 kilonewton itme gücüne sahip.

Devlet medyası, söz konusu testin ülkenin stratejik askeri kapasitesini güçlendirdiğini belirtti. Katı yakıtlı füzelerin, sıvı yakıtlı sistemlere göre daha hızlı konuşlandırılabildiği ve tespit edilmesinin daha zor olduğu biliniyor.

Dailymail’in haberine göre, uzmanlar Kuzey Kore’nin açıkladığı bazı teknik verilerin eksik olduğunu belirterek test sonuçlarının abartılmış olabileceğini ifade ediyor. Buna rağmen Kim Jong Un yönetimi, askeri programını ilerletme hedefini sürdürürken, ülkenin nükleer ve balistik kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

