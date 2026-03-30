Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 yıldır pazarcılık yapan bir esnaf, mağazasını yenilemek amacıyla deposundaki 1000 çift ayakkabıyı halka ücretsiz dağıttı. Pazara tezgah açan esnaf, vatandaşların öncelikle "Hangi gemi battı?" ve "Çaldın mı?" gibi sorular sorduğunu, sonrasında ise bedava ayakkabıları aldığını ifade etti. Esnaf, yaptığı hayır karşısında vatandaşlardan dua istedi.

3 YILDIR AYAKKABICILIK YAPIYOR

İlçede 3 yıldır semt pazarında ayakkabı tezgahı bulunan Burak Eroğlu, açtığı ayakkabı mağazasını yeni ürünlerle donattı. Deposundaki fazla ayakkabıları buraya taşımak yerine tezgahında halka bedava dağıtacağını duyurunca yeni ayakkabılar kapış kapış eden sahiplerini buldu. Hayırsever esnaf, çalıntı sanıp şüpheyle yaklaşanları uzun süre inandırmaya çalıştı.

Esnaf Burak Eroğlu

"ÇALDIN MI?", "HANGİ GEMİ BATTI?" DİYE SORANLAR OLDU

Yörede daha öncede genç bir çiftçinin fazla patateslerini halka dağıttığını hatırlatan 36 yaşındaki Eroğlu, "'Çaldın mı? Hangi gemi battı?' diye soranlar bile çıktı. Halbuki 3 yıldır depomuzda bulunan mallardı. Depoya girdiğimde içime doğdu. Bu sefer hayır işi yapmak istedim. Sadede Allah rızası içi dua etmelerini istedim." diye konuştu.

