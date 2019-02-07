Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan Inner Richmond bölgesinde meydana doğalgaz patlaması sonucu lüks bir restoranın da aralarında bulunduğu 5 bina zarar gördü. Gökyüzünü dumanların kapladığı ve büyük bir patlamanın yaşandığı olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Binaların alev aldığı olayın görgü tanığı 28 yaşındaki Nick Jalali, "Sadece sallanmayı hissettik daha sonra insanlar tahliye edilmeye başlandı" dedi.

FİBER OPTİK KABLO DÖŞEME ÇALIŞMALARI ESNASINDA MEYDANA GELDİ

Yangının 3 saatte kontrol altına alındığını belirten San Francisco İtfaiye Şefi Joanne Hayes-White, patlamanın özel bir inşaat şirketi çalışanlarının bölgede süren fiber optik kablo döşeme çalışmaları esnasında meydana geldiğini belirtti.

Şehrin en iyi restoranları listesinde yer alan Hong Kong Lounge II restoranı yangında zarar görürken patlamanın restoranın önünde meydana geldiği aktarıldı.