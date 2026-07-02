Dünyanın en büyük sağlık ve güzellik perakendecisi olan AS Watson Group, Türkiye’deki büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Galataport İstanbul’da 500’üncü mağazasını hizmete açan Watsons Türkiye, 2030 yılına kadar 300 yeni mağaza daha açmayı hedefliyor.

Watsons Türkiye ve GCC (Körfez Ülkeleri) Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, 21 yıl önce Türkiye’de yola çıktıklarını belirterek, “AS Watson Group 31 ülkede faaliyet gösteriyor. Biz Watsons Türkiye olarak en hızlı ve en çok büyüyen ilk 5 ülkeden biriyiz. Şu an 9 tane şehirde yokuz. Bu yıl 9 şehre de gideceğiz. Onun dışında büyük ilçelere de bakıyoruz. Türkiye’de yaklaşık 1.000 civarında ilçe var. Büyük olanlarına 100.000 üzerinde nüfus olanlara, üç yıl içerisinde gitmek istiyoruz. Yıllık mağaza sayısı olarak yüzde 10-15 her yıl mağaza ekleyerek devam etmeyi düşünüyoruz. Beş yıl içerisinde 800 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda yaklaşık 4 bin çalışanımız var. Yeni mağaza açılışlarıyla birlikte her yıl yüzde 10 civarında bir istihdam artışı öngörüyoruz” dedi.

Türkiye’de kişisel bakım pazarındaki toplam mağaza sayısının önümüzdeki beş yıl içinde 2 binden 5 bin seviyelerine çıkması öngörülürken, online satışlar da hızla yükseliyor. Online satışların payının beş yıl içerisinde yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmayı hedeleyen Watsons, yerli üretime de destek oluyor. Yaklaşık 7-8 yıl önce tüm kendi ürünlerini ithal eden şirket, bugün Watsons markalı ürünlerin yüzde 80’ini Türkiye’de üretiyor. Yerli üreticilerle çalışan firmanın kendi markalarının cirodaki payı yüzde 10’a yaklaşırken, sadece Watsons’ta satılan özel temsilcilik markalarıyla birlikte bu oran yüzde 30’u aşıyor.

Güzellik devi Türkiye’de 300 yeni mağaza açacak! Watsons, Galataport ile 500'üncü mağazaya ulaştı

İNDİRİM SAYISI 100 GÜNE ÇIKTI

İndirim ve promosyonların sayısının her yıl arttığını belirten Yurddaş, “İndirim konusunu konuşmadığımız bir hafta veya bir gün olmuyor. Mesela 10 sene önce ayda bir kere, yılda 12 kere indirim olurken zamanla 100 güne çıktı. Devamlı kampanya durumu var. Bu öyle bir şey ki bir başladı mı bu geriye gitmiyor. İndirimle gelen müşteri de yarın başka bir yerdeki indirimle gidiyor. Onun için aslında müşteri daha çok sizde farklı neler var ona bakıyor. Rekabetin de yoğun olduğu bir dönemde sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor” diye konuştu.

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ERKEK KATEGORİSİNDE REKOR BÜYÜME

Mete Yurddaş erkek kategorisinde yaşanan büyümeye dikkati çekerek, “Erkekler eskiden cilt bakımına ilgi göstermiyordu. Ancak genç nesil çok farklı. Şu an normal bir mağaza yüzde 30 büyüyorsa erkek kategorisi 40-50 büyüyor. Toplamı çok büyük değil hâlâ yüzde 10’un altında ama şu an en hızlı büyüyen kategorilerden biri” dedi. Yurddaş, ayrıca ürün kategorilerinde çeşitliliğin arttığını, kadınlarda cilt bakım ritüellerinin tek üründen dört ürüne kadar çıktığını söyledi.

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