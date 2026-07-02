İBB yolsuzluk davasında itirafçı olan Adem Soytekin, KİPTAŞ’ta dönen dolapları anlattı: VIP liste hazırlanmıştı. CHP’li vekil adaylarına ve meclis üyelerine lüks daireler satıldı. Ayrıca KİPTAŞ, istediği kişilerin işe alınması için bize talimat verdi.

CHP’nin 38. Kurultayı’na ilişkin ceza davası 16 Eylül tarihine ertelendi. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada, İBB davasında itirafçı olan Adem Soytekin tanık sıfatıyla dinlendi. Soytekin ifadesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı bir gayrimenkul ve inşaat şirketi olan KİPTAŞ’tan bazı CHP’lilere daire satıldığı iddialarında bulundu. Soytekin, “KİPTAŞ tarafından oluşturulan bir liste vardı. Bu listede daire satın alanların büyük kısmı siyasi bağlantıları bulunan kişilerdi. CHP’de meclis üyesi, milletvekili adayı ve kurultay adayı olan isimler yer alıyordu. Akif Koca bunlardan biriydi, diğer isimleri ise hatırlamıyorum. Bunlar satış listesindeki kişilerdi ve liste incelendiğinde görülebilecekti. Daire alanların çoğunun siyasi bağlantıları vardı. Bunlar, KİPTAŞ’ın belirlediği VIP listedeki isimlerdi. Örnek isimler listede mevcut. Ayrıca daha önceki ifademde de belirtmiştim; bize KİPTAŞ tarafından bu kişilerin işe alınması ve sigorta girişlerinin yapılması yönünde talimat verildi. Bu isimler de kayıtlarda mevcut. Şirket kayıtlarımız incelendiğinde ve isimler araştırıldığında tüm bunlar doğrulanacak” ifadelerinde kullandı.



KİPTAŞ 'sistem'e çalıştı! Daireler VIP listedeki partililere satılmış

Bir sonraki duruşmada İBB soruşturması kapsamında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın özel kalem müdürlüğünü yapmış olan Emirhan Akçadağ’ın tanık olarak dinlenmesi istendi. Ayrıca mutlak butlan kararının gerekçesinin ceza davasına eklenmesini talep edildi.

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12 SANIK HAKKINDA “OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRMA” İDDİASI

Davada, aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 sanık hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", Lütfü Savaş ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

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