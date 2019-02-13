Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Venezuela’daki durumun Birleşmiş Milletler ilkeleri doğrultusunda çözülmesi gerektiğinin vurguladığı belirtildi. Lavrov'un Pompeo'ya Venezuela'nın içişlerine müdahale edilmemesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklandı. Açıklamada askeri seçenekler de dahil Venezuela’nın içişlerine hiçbir şekilde karışılmaması gerektiğinin Lavrov tarafından Pompeo’ya iletildiği belirtildi.