Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Venezuela’daki durumun Birleşmiş Milletler ilkeleri doğrultusunda çözülmesi gerektiğinin vurguladığı belirtildi. Lavrov'un Pompeo'ya Venezuela'nın içişlerine müdahale edilmemesi konusunda uyarıda bulunduğu açıklandı. Açıklamada askeri seçenekler de dahil Venezuela’nın içişlerine hiçbir şekilde karışılmaması gerektiğinin Lavrov tarafından Pompeo’ya iletildiği belirtildi.
Lavrov'dan Pompeo'ya Venezuela uyarısı
13.02.2019 - 11:09 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 11:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,ABD,Rusya,
604395 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/604395.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER