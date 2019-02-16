Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Macron'un  telefon görüşmesinde Suriye ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumun ele  alındığı belirtildi.

Görüşmede, Rusya'nın Soçi kentinde 14 Şubat'taki Türkiye-Rusya-İran  Üçlü Zirvesi'nde yapılan anlaşmalarla ilgili bilgi verildiği belirtilen  açıklamada, "Her iki taraf da Suriye konusunda Anayasa Komitesi'nin kurulması  için bir an önce çalışmaların başlatılması ve siyasi diyaloğun devam ettirilmesi  gerektiğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların Suriye'de barışın sağlanması için ikili  temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.