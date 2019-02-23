Pentagon Sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu bin askerin 1  Mart itibarıyla yeni yerlerinde göreve başlayacakları belirtildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise ilave bin askerin, Meksika  sınırında daha önceden belirlenmiş bölgelere dikenli tel örmek üzere görev  yapacakları aktarıldı. Yeni görevli askerlerin yaklaşık 225 kilometrelik bir  bölgeye dikenli tel örecekleri kaydedildi.

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye  girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza  Birimine (CBP) destek amacıyla sınıra gönderilen askerlerin sayısının mevcut  durumda 5 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen  kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev  süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan askerlerin bir kısmı daha sonra  geri çekilmişti.

Şubat ayı başında Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini  kaydeden Pentagon, bu askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı olduklarını  açıklamıştı.