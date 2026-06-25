Meksika'da Dünya Kupası'nda Meksika Milli Takımı'nın Çekya galibiyetini kutlayan kalabalığın arasına bir sürücünün aracıyla dalması sonucu 17 kişi yaralandı.

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken, Meksika Milli Takımı'nın Çekya karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetin ardından ülkede düzenlenen coşkulu kutlamalar kanlı bitti.

Meksika'nın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Cabo San Lucas kentinde, galibiyeti kutlayan kalabalığın arasına bir otomobilin dalması sonucu 17 kişi yaralandı.

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KUTLAYAN KALABALIK ARACI SALLAYINCA SÜRÜCÜ GAZA BASTI

Olay anına ait çevredekiler tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde trajik kazanın perde arkası ortaya çıktı. Görüntülerde, sokaklarda galibiyet turu atan coşkulu bir grubun, yoldan geçmekte olan bir aracın etrafını sararak tehlikeli bir şekilde sallamaya başladığı görüldürken; sürücünün baskı ve panik altında aniden gaza basarak kalabalığın arasına daldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Los Cabos Belediyesi tarafından yapılanaçıklamada,"İlk bilgilere göre araç, sokakta kutlama yapan bir grup insan tarafından çevrelendi. Ardından sürücü, yetkili makamlarca henüz yasal nedenleri tam olarak belirlenemeyen bir panik veya hamleyle aracıyla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu." denildi.

SÜRÜCÜ YARALI OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Belediye yetkilileri, ezilme ve çarpma sonucu yaralanan 17 kişinin yanı sıra, kalabalığın hedefi olan araç sürücünün de olay esnasında yaralandığını ve hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındığını bildirdi.

Olayın ardından Los Cabos Belediye Başkan Vekili Jose Manuel Larumbe kameraların karşısına geçerek derin üzüntülerini dile getirdi:

"Bu gece yaşanan talihsiz olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımız, futbolseverler ve aileleriyle tam bir dayanışma içindeyiz. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde sürüyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir; kamuoyu gelişmeler hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirilecektir."

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Meksika'da yaşanan bu trajik kaza, uluslararası spor turnuvalarındaki güvenlik ve kutlama önlemlerini yeniden tartışmaya açtı. Olayla ilgili soruşturma Mexico City federal güvenlik birimleri koordinasyonunda yürütülüyor.

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