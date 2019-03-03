Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afişte, Ilhan Omar ve arkasında 11 Eylül 2001’de New York’taki ikiz kulelere yapılan saldırı anının olduğu bir fotoğraf yer alıyor. Üst kısmında “Asla unutmayacağız dediniz” yazan afişte Ilhan Omar’ın fotoğrafının altında ise “Ben, sizin unuttuğunuzun ispatıyım” yazısı dikkati çekiyor.

Afiş sebebiyle Meclisin Demokrat üyeleri ile Cumhuriyetçi üye Anne Lieberman arasında tartışma çıktı. Demokrat Meclis Üyesi Mike Angelucci, Lieberman’ın “Tüm Müslümanlar terörist” dediğini iddia ederek, “Müslümanlar terörist değil. Hristiyanlar da insanları öldürdü. Bu, bütün Hristiyanların terörist olduğu anlamına gelmez. Ben Hristiyanım ama terörist değilim. Lieberman’ın bu eyaletin insanlarını temsil etmesini istemiyorum” dedi. Olayın ardından hakkındaki iddiaları reddeden Lieberman, göre-vinden istifa ettiğini açıkladı.