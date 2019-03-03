Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor’a bağlı Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ’lı grupla 15 Şubat’ta anlaşmaya varmasının ardından DEAŞ’lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor. İki terör örgütünün yaptığı anlaşma ile YPG/PKK, teslim olan DEAŞ’lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açtı.

YPG/PKK, DEAŞ’lılar ve ailelerinin, istemeleri durumunda örgütün kamplarında kalmalarına izin verecek. Örgüt, kampta kalmak istemeyenlere ise işgal bölgesi dışındaki Fırat Kalkanı Harekâtı, Afrin ve Beşar Esad rejimi bölgesi gibi alanlara kaçak yollarla çıkarma sözü verdi. YPG/PKK, kamptan çıkmak isteyenlere bir tür “özel seyahat belgesi” verecek. DEAŞ’lılar ve aileleri, böylece YPG/PKK işgalindeki bölgelerde hareket ve ikamet edebilecek. Yaralı DEAŞ’lılar, YPG/PKK işgalindeki hastanelerde tedavi görerek, en geç 2 ay içinde taburcu edilecek.

YPG/PKK’nın son anlaşması, Ekim 2017’de Rakka’da kuşattığı DEAŞ’lıları Türkiye topraklarına geçirme planını hatırlattı. Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden kamyonlarla tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti. Teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye’ye sızdırılmaları, uluslararası basına konu olmuştu.

Fırat Nehri’nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ’ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2’sine geriledi. Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor. Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28’ini işgal ediyor.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Ali Şademani, “Düşman, Irak ve Suriye’de uyguladığı DEAŞ planını şimdi de Afganistan’da sürdürüyor” dedi. Şademani, bazı Arap devletlerinin DEAŞ militanlarının Afganistan’a taşınmasına yardımcı olduğunu söyledi.