Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Buteflika cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Buteflika ayrıca Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti feshederek, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.