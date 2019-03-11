Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika,  cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini  açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Buteflika cumhurbaşkanlığı  seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Buteflika ayrıca Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti  feshederek, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82  yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak  cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir  protestolara neden oluyordu.