Elli kişinin şehit edilmesi ve 40’tan fazla kişinin yaralanmasına rağmen Batı medyası, katilin Hristiyan olması sebebiyle “terörist” ifadesini kullanmadı. Avrupa’nın önde gelen birçok televizyon kanalı ve gazetesi, “terör” yerine “saldırı” ifadesini kullanmayı tercih etti. DEAŞ’lı teröristlerin yaptığı en küçük saldırı sonrası bile manşetlerinde “İslam” ve “terör” kelimelerini yan yana kullanan Batı medyası, attıkları manşetlerle İslamiyet düşmanlığını körükledi. Fransa’daki Charlie Hebdo saldırısı sonrası aralarında Müslüman ülkelerin liderlerinin de olduğu birçok ülkenin cumhurbaşkanları, devlet başkanları cenaze törenine katılırken, aynı hassasiyeti bugün Yeni Zelanda’da Müslümanlar için tören için göstermediler.
Batı basını aynı kafada
20.03.2019 - 05:35 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 05:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı medyası, Yeni Zelanda’da yapılan katliam sonrası yanlı yayını ile sınıfta kaldı.
Etiketler : yeni zelanda,yeni zelanda saldırısı,
611371 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/611371.aspx
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