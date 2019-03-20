Bosna’daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan Karadzic, savcılığın hazırladığı 11 maddelik iddianamedeki 10 maddeden suçlu bulunmuş ve 40 sene hapse mahkûm edilmişti. Hakkındaki karara 2016 yılının temmuz ayında itiraz eden “Bosna Kasabı’ da denilen Karadzic “adil yargılanmadığını” ve “hâkimlerin hakkında hüküm verirken hata yaptığını” öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.
‘Bosna kasabı’ için karar günü
20.03.2019 - 05:45 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 05:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hollanda’nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince 2016’da hakkında 40 yıl hapis cezası verilen Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic’in temyiz kararı bugün açıklanacak.
Etiketler : Radovan Karadzic,bosna kasabı,
611372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/611372.aspx
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