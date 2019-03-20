Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna’daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan Karadzic, savcılığın hazırladığı 11 maddelik iddianamedeki 10 maddeden suçlu bulunmuş ve 40 sene hapse mahkûm edilmişti. Hakkındaki karara 2016 yılının temmuz ayında itiraz eden “Bosna Kasabı’ da denilen Karadzic “adil yargılanmadığını” ve “hâkimlerin hakkında hüküm verirken hata yaptığını” öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.