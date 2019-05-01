Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyindeki Drajna’da meydana gelen dev hortum korkuttu. Bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşatan doğa olayında en az 7 kişinin yaralandığı belirtilirken içinde 39 yolcu bulunan otobüsün de devrildiği belirtildi.
Romanya’da dev hortum
01.05.2019 - 16:46 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyinde meydana gelen dev hortum en az 7 kişinin yaralamasına yol açtı.
Etiketler : Romanya,
621478 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/621478.aspx
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