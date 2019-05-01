Romanya’nın başkenti Bükreş’in 70 kilometre kuzeyindeki Drajna’da meydana gelen dev hortum korkuttu. Bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşatan doğa olayında en az 7 kişinin yaralandığı belirtilirken içinde 39 yolcu bulunan otobüsün de devrildiği belirtildi. 