Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’da muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbenin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Gece geç saatlerde başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te konuşma yapan Maduro, çatışmaların çıktığı yere götürülen askerlerin yüzde 80’inin kandırıldığını söyledi. “Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak” diyen Maduro, üç özel millî savcı atandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de, Altamira Meydanına zorla götürüldüklerini söyleyen rütbesiz askerlerin görüntülerini paylaştı. Zırhlı bir aracın içine üstleri tarafından kandırılarak bindirildiklerini söyleyen askerler “Bir çavuş geldi ve bizi özel bir görev için götüreceğini söyledi. Ne olduğunu anlamaya çalışıp bu görevi kabul etmediğimizde bize silah doğrulttu. Sonra bir şey yok, bir toplantıda güvenlik görevini sağlayacaksınız” diyerek yaşadıklarını anlattı. Çıkan olaylarda 41’i plastik mermi, ikisi ise gerçek mermiyle olmak üzere toplam 69 kişinin yaralandığı belirtildi.

GUAIDO: BU, PASİF BİR İSYAN

Bu arada kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, halkı ve orduyu sokağa çağırmasının sonuç verdiğini iddia ederek “Sokaklarda olacağız, burası bizim topraklarımız. Beni yakalamak istemedikleri sürece askerî darbe yapılmasının imkanı yoktur. Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır” ifadelerini kullandı. Guaido’nun başlattığı darbe girişimiyle ev hapsinden serbest bırakılan Voluntad Partisinin eski Genel Başkanı Leopoldo Lopez’in ise önce başkent Caracas’taki Şili Büyükelçiliğine, ardından da İspanya’nın büyükelçiliğine sığındığı öğrenildi. Darbe girişiminde yer alan 25 asker ise Brezilya Büyükelçiliğine sığındı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro askerlerin sığınma talebini kabul ettiklerini doğruladı.

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda ülkemizdeki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.