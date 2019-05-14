Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib ve Hama kırsalındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Esad güçleri ve Rusya’ya uçakların İdlip ve Hama arasındaki kırsal bölgeye düzenledikleri bombardıman şiddetini arttırıyor. Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından yapılan açıklamada, bölgeye düzenlenen son saldırılarda özelikle yerleşim yerlerinin hedef alındığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rus uçaklarının son bir haftada yaptıkları saldırılarda 9 camiyi hedef aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra 26 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen saldırılarda çok sayıda okulun ve sağlık merkezinin de hedef alındığı hatırlatıldı.

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu üyelerinin de Esad rejiminin saldırılarına karşılık verdiği ve kapsamlı bir operasyon başlatılması için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.



Rejimin ve Rus uçaklarının saldırı sebebi ile yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına yakın yerlerdeki güvenli bölgelere doğru göç ettiği ise biliniyor.