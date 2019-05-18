Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB), genel olarak düşük katılımla her beş senede bir gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aşırı sağın yükselişinin getirdiği tedirginlikle hazırlanıyor. Yaklaşık 400 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olacağı ve 23-26 Mayıs’ta gerçekleşecek AP seçimleri kapsamında üye ülke vatandaşları, AB’nin üyeleri seçilerek atanan tek kurumu olan AP için milletvekillerini belirleyecek. AP’deki 8 siyasi grubun 751 sandalye için yarışacağı seçimler, aşırı sağcı ve popülist partilerin kazandığı güç ekseninde “AB projesinin” referandumu olarak değerlendiriliyor.

AŞIRI SAĞ YÜKSELİŞTE

Avrupa genelinde son yıllarda aşırı sağcı partilerin yükselişi dikkati çekiyor. Hâlihazırda aşırı sağcı partiler İtalya, Polonya, Macaristan ve Avusturya’da iktidarda bulunurken Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Danimarka, Çekya ve Slovenya gibi birçok AB ülkesinde güç kazanmış durumda. AB genelinde 2008 mali krizinin etkileriyle güç kazanmaya başlayan aşırı sağın, son yıllarda kıtada boy gösteren terör saldırıları ve göçmen kriziyle nüfuz alanını geliştirdiği belirtiliyor. Göçmen ve İslam düşmanı söylem benimseyen ve AB’ye mesafeli duran bu partilerin AP seçimlerinde de geleneksel partileri zorlayarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Anketler, aşırı sağcı partilerin oy oranlarını artırarak, sandalyelerin en az üçte birini alabileceğini gösteriyor.

AB TEHDİT ALTINDA

Geleneksel olarak AB karşıtı çıkışlarıyla gündeme gelen aşırı sağcı partiler, İngiltere’nin birlikten ayrılma sürecinin zorluğu karşısında AB karşıtı tutumlarını yumuşattı. AB’ye mesafeli duran bu partilerin son dönemde birlikten ayrılma söylemleri yerine “birliği içten değiştirme” planları daha ön plana çıkmış bulunuyor. Göçmen ve İslam düşmanlığında buluşan bu partiler aynı zamanda ulusal çıkarları ön planda tutan politikalara da ağırlık veriyor. Popülist aşırı sağcı partilerin AP’de çoğunluğu alması durumunda, birliğin yasama organı AP’de karar alma mekanizmaları ciddi manada zor

TÜRKİYE'YE 2,2 MİLYAR AVRO ÖDENDİ

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) 12’inci idari komite toplantısını Brüksel’de yaptı. Mali yardım programına ilişkin yıllık raporunun incelendiği toplantıda, sığınmacıları desteklemeye yönelik 845 milyon avroluk çeşitli proje tekliflerinin değerlendirme sürecinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, Türkiye’deki Suriyelileri desteklemek için kurulan fonun toplam 6 milyar avro bütçesi olduğu, fona 4,2 milyar avro tahsis edildiği, 3,45 milyar avroluk sözleşme yapıldığı ve 2,22 milyar avro ödeme gerçekleştiği belirtildi. AB, 29 Kasım 2015’te Türkiye’deki Suriyeliler için 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart’taki zirvede ise 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

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