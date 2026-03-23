Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in, 1. Lig ekibi İstanbulspor'u satın alarak Türkiye ile Nijerya arasında bir futbol yapılanması kurmayı planladığı iddia edildi. Nijeryalı yıldızın, genç oyuncuların ülkesinde keşfedilip geliştirilmesini ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen bir sistem üzerinde çalıştığı belirtildi.

Afrika basınından Afrik Foot'ta yer alan haberde; Osimhen'in amacının, klasik bir kulüp patronu olmaktan çok daha ötesi olduğu vurgulandı.

ÜLKELER ARASI FUTBOL KÖPRÜSÜ

Victor Osimhen'in asıl hedefinin Nijerya ile Türkiye arasında dev bir futbol köprüsü kurmak olduğu ve dev projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açılacağı belirtildi. Nijerya'daki potansiyelli futbolcuların erken yaşta keşfedilerek özel bir eğitimden geçirileceği kaydedildi.

SİSTEMİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Twitch yayıncısı Carterefe'nin programına katılarak projesinin sinyallerini veren Osimhen'in kusursuz işleyecek bir çark kurmak istediği ifade edildi. Nijerya'daki altyapıda yetişip gelişen genç oyuncuların, profesyonel futbola geçişi ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşayacağı kaydedildi. Nijeryalı yıldızın, genç oyuncuların ülkesinde keşfedilip geliştirilmesini ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen bir sistem üzerinde çalıştığı belirtildi.

NİJERYALILAR ARASINDA NADİR BİR YATIRIM

Haberde, Osimhen’in planının Nijeryalı futbolcular arasında nadir görülen bir girişim olduğuna dikkat çekildi. Birçok eski futbolcunun sporla bağını farklı rollerle sürdürdüğü, ancak doğrudan kulüp sahipliğinin sınırlı olduğu belirtildi.

