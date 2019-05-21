Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emir Abdurrahman Bulut

LEFKOŞA İHA

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin tabii haklarını gasbetmeye çalışan Rumlara, Batı’dan destek gelmeye devam ediyor. İngiltere’nin ardından bu sefer de Fransa, uluslararası hukuku göz ardı ederek bölgedeki tabii kaynakları tek başına sahiplenmek isteyen Rum yönetimi ile anlaşma yaptı. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında geçen hafta imzalanan 9 maddeden oluşan deniz üssü ve savunma iş birliği anlaşması Rum medyasına sızdırıldı. Anlaşmaya göre Rum yönetimi, Fransa’ya deniz üssü verilmesini öngören askeri anlaşmayı altı ay içinde hayata geçirecek. Fransa donanması Rum sözde parsellerindeki doğalgaz çalışmalarının güvenliğini de sağlayacak; çakışan alanlara yönelik muhtemel Türk müdahalelerini de göğüsleyecek.

Askerî anlaşmada şu hususlar dikkat çekiyor:

1) Deniz üssü ileri operasyonel menzilli nitelikte olacak.

2) Vasiliko deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra üs altı ay içerisinde hazır olacak.

3) PESCO iş birliği çerçevesinde Doğu Akdeniz’de operasyonda bulunacak Fransız Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları tamamıyla karşılanacak.

4) Fransa’nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığı garanti altına alınacak.

5) Rum Yönetimi’nin operasyonel altyapısı, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak.

6) Fransa’nın üssün kurulma ve geliştirilmesine ekonomik olarak katkıda bulunacak.

7) Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye’nin Rum sözde parsellerinde faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi Total’e yönelik muhtemel müdahalelerini göğüsleyecek.

8) Fransa Rum Yönetimi’nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesine yardımcı olacak.

9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin iş birliği ve eğitimi sağlanacak.

İNGİLTERE’DEN 121 SAVAŞ UÇAĞI

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis nisan ayında İngiliz mevkidaşı Gavin Williamson ile de İngiliz uçaklarının Kıbrıs’a yerleşmesi için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ile İngilizler sonbahara kadar 121 adet F-35B tipi savaş uçağını Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne getirecek. İngiltere’nin şu anda Kıbrıs’ta 17 tane F-35B savaş uçağı bulunuyor.

572 YIL YETECEK REZERV

Akdeniz’de toplam değeri 3 trilyon dolarlık, 60 milyar varil petrole eş değer hidrokarbon rezervi bulunuyor. Bu kaynak; Türkiye’nin 572 yıl, Avrupa’nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek miktarda.