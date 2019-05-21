Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova’da lüks bir cip arkasından gelerek sağına geçen diğer cipe çarptı. Sollama yapmak isterken yaşanan kazada darbe alan cipin sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpan cipte çarpmanın etkisiyle başka araçların üstüne gitti. Elektrik direğine çarpan cip ters döndü. Bu esnada elektrik direğinde araçların üstüne yıkıldı.

Elektrik direğinin araçların üstüne yıkılması nedeniyle birçok elektrik kabloları da araçların üstüne saçıldı. Yıkılmadan sonra elektrik kablolarında parlamalar görüldü. Tam bir kargaşaya neden olan kazadan sonra olay yerine kurtarma ekiplerinin ulaştığı, elektrik direğine çarpan cipin sürücüsünün hafif yaralı olduğu kazada kimsenin zarar görmediği öğrenildi. Moskova bölgesi savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.