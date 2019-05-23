Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali’nin Galmudug eyaletine bağlı Guriceel şehrinde bir anma programında bir saldırgan intihar teşebbüsünde bulunacağı sırada yakalandı. Guriceel şehrinde Eşşebap terör örgütüne karşı savaşarak hayatını kaybeden askerlerin anıldığı her yıl düzenlenen törende açılış, anma töreni ve protokol konuşmaları yapıldıktan ve askeri geçiş tamamlandıktan sonra meydana gelen olayda kendini patlatmakta başarılı olamayan saldırgan bölge yönetim liderlerin korumaları tarafından etkisiz hale getirilerek üzerindeki bomba düzeneği çözüldü. Şansı eser kurtulan başkan ve başkan yardımcıları bölgeden uzaklaştırıldı.

Saldırganın sorgusu devam ettiği bildirildi.