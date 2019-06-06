Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan’ın turizm bölgelerinden Kazbegi ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, kaza sonucu helikopterin ıssız bir yere düştüğünü, helikopterde 3 kişinin bulunduğunu açıkladı. 2 mürettebat ve bir otel çalışanının hayatını kaybettiği kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Olay yerine kurtarma ekipleri, ambulans, polis ve adli tıp uzmanlarının sevk edildiği ifade edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.