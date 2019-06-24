Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN Greece kanalına konuşan bulunan Çipras, Avrupa Birliği’nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri sebebiyle açık bir mesaj verdiğini söyledi. Türkiye’nin bu tutumunda ısrar ettirmesi hâlinde “bedeli” olacağını belirten Çipras, “Akdeniz ve Ege’de savaş riski var” dedi. Çipras “Türkiye, Meis açıklarında sondajına karşı silahlı kuvvetlerimiz kesin talimat aldı. Türkiye oraya ulaşamayacaklar çünkü onları önleyeceğiz. Yunanistan, egemen haklarını savunabilecek hâkim bir ülke” diyerek tehditte bulundu. Çipras ayrıca “Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü son bulmalı” ifadesini kullandı.