Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şota Rustaveli Caddesi'nde bir araya gelen göstericiler, Gürcistan İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nın istifa etmesi talebiyle Özgürlük Meydanı'na kadar "Özgürlük Yürüyüşü" yaptı.

Protestocular daha sonra parlemento binasının karşısına geçerek Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından sorumlu tuttukları Gakharia'nın istifası yönündeki taleplerini yineledi.

Göstericiler bugün akşam saatlerinde toplanmak üzere dağıldı.

TİFLİS'TEKİ GELİŞMELER

Gürcistan'da muhalefet ve binlerce kişi, 20 Haziran'da Rus heyetin 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesine katılması ve bir Rus milletvekilinin parlamento başkanının makamında konuşma yapmasına tepki göstermek için parlamento binası önünde toplanmıştı. Binaya girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşanmış, emniyet güçleri protestocuları dağıtmak için biber gazı, plastik mermi ve tazyikli su kullanmıştı.

SEÇİM SİSTEMİ EDĞİŞTİ, MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Gürcistan hükümeti, göstericilerin seçim sisteminde değişiklik yapılması talebini kabul etmişti. Protestoların devam edeceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze 21 Haziran'da istifa ettiğini açıklamış, Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak ülkesine dönmüştü.

PUTİN'DEN GÜRCİSTAN'A UÇUŞ YASAĞI KARARNAMESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, protestolar nedeniyle Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan uçuşlarını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

HÜKÜMET SAAKAŞVİLİ'Yİ SUÇLADI

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestolardan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi sorumlu tutarak, "Tüm bu gelişmelerin sorumlusu suçlu Saakaşvili ve onun agresif gruplarıdır. Onlar vatandaşlarımızın dürüst protestosunu kullanarak anayasamıza saldırmaya çalıştı." ifadesini kullanmıştı.