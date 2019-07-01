Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıklarını duyurdu. Ayrıca, göstericilerin meclis binası içerisindeki eşyalara da zarar verdikleri belirtildi.
Hong Kong'da göstericiler parlamento binasına girdi
01.07.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 01.07.2019 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hong Kong,
634230 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/634230.aspx
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