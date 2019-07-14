Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sızıntının kaynağından “polis dedektiflerinin değerli zamanını boşa harcatmamasını” isteyen Basu, basın kuruluşlarına da ellerinde başka belgeler varsa bunları yayımlamamaları çağrısı yaptı. Gizli yazışmaların yayımlanmasının suç teşkil edeceğini belirten Basu, “Sosyal ve ana akım medyanın bütün sahiplerine, editörlerine ve yayımcılarına ellerindeki veya kendilerine sunulabilecek sızıntı hükûmet belgelerini yayımlamamalarını ve bunları polise ya da gerçek sahibi olan Majestelerinin hükûmetine iade etmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı. Ancak Basu’nun basın kuruluşlarına yaptığı çağrı gazetecilerin tepkisini çekti.