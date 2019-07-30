Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “Kraliyet donanmasının HMS Duncan gemisi, İngiliz bandıralı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişine HMS Montrose ile birlikte destek vermek üzere Körfez’e vardı” ifadesi kullanıldı. HMS Duncan’ın, Körfez’deki görev süresi ağustos sonunda bitecek olan HMS Montrose’dan sonra da bölgede göreve devam edeceği bildirildi. Bununla birlikte HMS Montrose’un Orta Doğu’daki görevine 2022’ye kadar devam edeceği vurgulandı. Açıklamada İngiltere’nin HMS Kent adlı bir diğer savaş gemisinin, bu yıl sonunda Hürmüz Körfezi’nde görevi HMS Duncan’dan devralacağı da kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Basra Körfezi bölgesindeki ana gerginlik kaynağının yabancı güçlerin varlığından kaynaklandığı ve bu birliklerin tansiyonu artıracağını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise “Karanlıktan çıkmak istiyorlarsa uluslararası kurallara uyarak Körfez’deki güçlerin alıkoyduğu İngiliz bandıralı petrol tankerini serbest bırakmalılar” dedi. İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1’i alıkoymuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz’da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero’yu Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.