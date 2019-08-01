Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan beri kapalı olan Maraş’ın yeniden yerleşime açılmasına ilişkin envanter çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Turizm İş Birliği Toplantısı’na katılmak için İstanbul’a gelen Tatar gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bir yerin (Maraş) 45 sene kapalı kalmasının normal olmadığını söyleyen Başbakan Tatar “Birtakım tazminat meseleleri var. Yaptığımız çalışmalarda oranın tamamıyla Osmanlı malı olduğunu tespit ettik. Bu saatten sonra Maraş’ı Türk yönetiminde yerleşime açılmasını sağlayacağız. Maraş’ın eski sakinleri mallarını istedikleri gibi kullanabilirler. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Kendi finansmanını kendi içinde oluşturacak” dedi.

KISIM KISIM AÇILACAK

Maraş’ın kısım kısım yerleşime açmak istediklerini vurgulayan Tatar, böylece Doğu Akdeniz’in en güzel sahillerinden birine sahip olan bir bölgeyi adaya kazandıracaklarını söyledi. Tatar şöyle konuştu: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Kıbrıs ziyareti sırasında yaptığı ‘modası geçmiş garantörlük’ açıklaması, hükümetlerin değişmesine rağmen Yunanistan’da kafaların aynı olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz. Doğu Akdeniz’deki hak, çıkar ve menfaatlerimiz Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bambaşka bir pozisyona getirmiştir. Bu saatten sonra Kıbrıs’ta öyle Annan Planı zamanında düşünülen bir çözüm modeline çok uzaktayız. Türk ulusu arkamızdadır. İstedikleri kadar konuşsunlar. Türk halkının haklarını kimse elinden alamaz.

ARTIK UYANIN

Rum lider Nikos Anastasiadis ile 9 Ağustos’ta yapacağı görüşme hakkında Tatar “O görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs’ta iki devlet var” dedi.