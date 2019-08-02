Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanyol gazetesi “El Confidencial”ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İspanya’nın, ortak misyona katılmak için ABD’nin resmî teklifini reddettiğini yazdı. Hürmüz Boğazı’nda ortak misyon için ABD’den resmî teklif aldıklarını doğrulayan İspanyol diplomatik kaynakları, “Şimdilik, ABD’nin önderlik ettiği bir misyona katılmak gibi bir niyetimiz yok.” açıklamasında bulundu. Haberde, Almanya gibi İspanya’nın da ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki ortak misyon teklifini reddettiği, Fransa’nın ise halen bu teklifi değerlendirdiği öne sürüldü. İspanya, ABD’nin İran üzerine baskı kurmak için “USS Abraham Lincoln” uçak gemisi öncülüğünde Orta Doğu’ya gönderilen Taarruz Grubu’ndaki fırkateyni “Mendez Nunez”i Hürmüz Boğazı’na doğru yol alındığı sırada, 14 Mayıs’ta geri çekmişti.