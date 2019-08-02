Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan merkez tren istasyonu polis operasyonu sebebiyle kapatıldı.



Almanya'da Frankfurt Merkez Tren İstasyonu, polis operasyonu sebebiyle kapatıldı. Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu yakınlarına çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi ve vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiyesinde bulunuldu. Frankfurt polisi sözcüsü, tren istasyonu civarında gerçekleşen operasyonun banka soygunu girişimi sebebiyle düzenlendiğini ve 2 şüphelinin olay yerinde kaçtığını söyledi. (Takvim)

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