Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un basın servisinden yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yaralanan 3 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.
Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmişti.
Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde daha önce meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.