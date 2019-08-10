Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Patlama başkent Kopenhagın'daki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.