Patlama başkent Kopenhagın'daki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.
Danimarka'da polis merkezinde patlama!
10.08.2019 - 10:09 | Son Güncelleme: 10.08.2019 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde patlama meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Danimarka,patlama,
643032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643032.aspx
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