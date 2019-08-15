Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yedi Öküz Vadisi, Isık Göl’ün güney sahilinde ve Teskey Ala Too Dağlarının yamacında yer alıyor. İsmini, “girişinde yan yana dizilip yatan öküzleri andıran kırmızı tepelerden” alan vadi, ortadan bölünmüş kırık kalbi hatırlatan tepesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Dağ, çam ormanları ve şelale gibi tabii güzellikleri ve temiz havasının yanı sıra kısrak sütü tedavi merkezi, vadiyi turistler için cazibe merkezi hâline getiriyor.

“Masal” Kanyonu da Isık Göl’ün güney kıyısında eyalet merkezi Karakol’dan 100 kilometre mesafede yer alıyor. Masal Kanyonu, beş kilometre uzunluğunda “Çin duvarını”; fil, begemot ve yılan gibi hayvanları çağrıştıran kırmızı kil teşekkülleriyle de turistlerin alakasını celbediyor. Turistler, Isık Göl’e gezisinde bu kanyonu ziyaret ederek fotoğraflar çektiriyor.

