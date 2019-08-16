Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'ın muhalif kuzeni Firas Esad, dedeleri Ali Esad'ın soyadını Arapçada "canavar" anlamına gelen "vahş"tan, "aslan" anlamına gelen "esad"a çevirdiğini duyurdu.

Beşşar Esad'in amcasının oğlu Firas Esad, sosyal medya hesabından dedeleri Ali Esad'in kimlik fotoğrafını paylaşarak gerçek soyadlarının "esad" değil "vahş" olduğunu açıkladı.

Söz konusu fotoğrafta dedesinin isminin Ali, soyadının ise "vahş" olduğu görüldü.

Arapçada "vahş" canavar, "esad" aslan anlamına geliyor.

Kuzen Esad'in, fotoğrafı "Herkes hızlıca paylaşsın ve kaydetsin. Şikayetler nedeniyle belge silinebilir." notuyla paylaşması dikkati çekti.

Firas Esad, daha önceki sosyal medya paylaşımlarında Beşşar Esad'ın en az 500 bin sivili ve kendi ailesinin de mensup olduğu Alevi mezhebinden 100 binden fazla Suriyeliyi öldürdüğünü ifade etmişti.