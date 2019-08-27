Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prens Sattam bin Halit Al Suud, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yapılan değişikliği kutlayarak, “Atalarımızla savaşanlara hilafet diyorduk, şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkardık” ifadelerini kullandı. Yapılan skandal değişilik sonrası ders kitaplarında ‘hilafet’ olarak anlatılan Osmanlı Devleti, ‘işgalci’ güç olarak tanımlandı. Suudi Arabistan halkı ise, cuma hutbesini asırlarca Hakim’ül Haremeyn (Harem Bölgesi’nin sahibi) ibaresi yerine Hadim’ül Haremeyn (Kabe’nin Harem Bölgesi’nin hizmetçisi) diye okutan halife Osmanlı sultanlarının halkın kalbinden silinmesinin mümkün olmadığını söylediler. Öte yandan Suudi Arabistan, bu sene vatandaşlarını Türkiye’ye gitmemeleri konusunda ikaz etti. Ancak bu yıl çok sayıda Suudi, Türkiye’yi ziyaret etti.