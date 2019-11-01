İngiliz dış istihbarat teşkilatı M6 yakınında terk edilen şüpheli araç nedeniyle polis çevredeki yolları trafiğe kapattı. İngiltere’nin başkenti Londra’da, MI6 merkezi yakınındaki Vauxhall köprüsünde terk edilmiş bir şüpheli araç bulundu. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, köprü ile civarındaki yollar da trafiğe kapatıldı. Köprü, ABD’nin Londra’da geçen yıl hizmete giren yeni büyükelçilik binasına da birkaç yüz metre mesafede bulunuyor.
İngiliz istihbarat teşkilatı yakınına bırakılan şüpheli araç alarmı
01.11.2019 - 21:08 | Son Güncelleme: 01.11.2019 - 21:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz dış istihbarat teşkilatı M6 yakınında terk edilen şüpheli araç nedeniyle polis çevredeki yolları trafiğe kapattı.
Etiketler : İngiliz dış istihbarat teşkilatı,dünya haberleri,
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