Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye politikasını “Petrolü çok seviyorum” diyerek ifşa eden Başkan Donald Trump’ın bu sözlerini destekleyen yeni bir adım geldi. ABD, Suriye’nin petrol zengini Deyrizor ilinde iki yeni üs kurmak için çalışma başlattı.

ABD yönetimi, geçen hafta, Suriye’deki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendireceğini açıkladıktan sonra, ülkenin doğusundaki Deyrizor ili civarına askeri tahkimatlarını artırdı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, Deyrizor’un 113. Tugay bölgesinde ve Sur beldesi yakınında üs çalışması başlattı. İki bölgede çok sayıda iş makinesinin çalıştığı görülürken, ABD’nin bu bölgelere 250-300 ek askeri personel, zırhlı araçlar, ağır silah ve mühimmat da sevk ettiği öğrenildi.

DEYRİZOR’DA ÜÇ NOKTAYA ÜS

Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı dönemden itibaren Suriye’nin kuzeyindeki varlığını nispeten azaltan ABD, Deyrizor’a sevkiyatlarını artırmış, son olarak 28 Ekim’de 170 araçlık konvoy göndermişti. Bu sevkiyat, ABD’nin uzun süredir Irak’tan Suriye içine yaptığı en büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim’deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti. ABD, ülkenin en büyük petrol sahası Ömer’i üs olarak kullanırken, Deyrizor’da üç ayrı noktada daha üsse sahip. Deyrizor’un batısı, rejim güçlerinin kontrolünde; petrol yataklarının bulunduğu doğu kısmı ise terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor.

HASEKE’YE 70 ARAÇLIK KONVOY

Bu arada ABD ordusu, Rakka’nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın silah deposu olarak kullandığı Silolar bölgesinden ülkenin kuzeydoğusuna mühimmat sevk etti. 70 araçlık ABD bayraklı askeri konvoy, M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline yöneldi. Konvoyda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, mayın temizleme makinaları, akaryakıt depoları, kapalı kasa ve pikap yüklü tırlar bulunuyor.