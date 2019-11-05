Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenler, hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak zorla Türkiye’ye gönderiliyor. Önceki gün 252 göçmen sınırda yakalandı. Pakistan uyruklu Seyit Habib, “Yunan hudut birliği hepimizi dövdü. Telefonumuzu, paramızı aldı. Yarı çıplak haldeydik. Yemek bile vermediler, bizi botla nehirden zorla Türkiye tarafına attılar” dedi. Bu son olay, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere uyguladığı zulmü bir defa daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı konumundaki Edirne’de bu yıl önceki yıllara oranla yakalanan göçmen sayısında artış yaşandı. Edirne’de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731, 2018’de 74 bin 824 göçmen yakalandı. Bu sene ise 10 ayda göçmen sayısı 100 bini aştı. Güvenlik kaynakları, Yunanistan’ın Cenevre Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve BM İşkenceye Karşı Sözleşmesi’ne aykırı davrandığını ve göçmenlerin neyi var neyi yok aldıktan sonra ölüme terk ettiğini bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, 2018’de 11 bin 867, bu yılın ilk 10 ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan’dan Türkiye’ye itildiğini ifade etti. Önceki gün sınırda tespit edilen 252 göçmen, Uzunköprü, Keşan ve Edirne’deki hastanelerde tedavi altına alındı.

ÜLKEMDEN UTANIYORUM

Alman Bild gazetesinin Yunanistan muhabiri Liana Spyropoulou Yunanistan ve Türkiye’deki mülteci kamplarını değerlendirdiği yazısında gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Türkiye’deki mülteci kamplarının Yunanistan’dakilerden bin kat daha iyi olduğunu ve çok daha insani bir şekilde oluşturulduğunu belirtti. Spyropoulou, “Benim Yunanistan’ımın mültecilere insanlık dışı davrandığını gördüm. Siyasi oyun içindeler. İnsanlar çamur ve taş üzerinde yatıyor. Her yer çöp içinde. Bir Yunanlı olarak ülkemden utanıyorum’’ ifadesini kullandı.