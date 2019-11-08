Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

San Francisco’daki dava dilekçesinde adı geçen ilk şüpheli Ahmed Ebuammu, önceki gün Seattle kentinde gözaltına alınmıştı. Twitter’da medya iş birlikleri uzmanı olarak görev yapan Ebuammu’nun, aralarında Suudi yönetimindeki yolsuzlukları sorgulayan 1 milyon takipçiye sahip anonim bir hesabın da olduğu muhalif Twitter kullanıcılara ait kişisel bilgileri, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a ait MiSK Vakfının yöneticiliğini yapan yöneticisi Bedir el-Asakir’e aktardığı” iddia edildi. Savcılar Asakir’in bu çabaları karşılığında Ebuammu’ya 300 bin dolar ödeme yaptığı ve 20 bin dolar değerinde lüks bir marka saat hediye ettiğini öne sürdü. Asakir’e bilgi sızdırmakla suçlanan diğer Twitter çalışanı ise Ali ez-Zebara. Veri tabanına yetki dışı erişim çabaları fark edilince zorunlu izne ayrılan ez-Zebara, ailesiyle Suudi Arabistan’a kaçmıştı.