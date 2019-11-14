Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington, sahte CV skandalıyla çalkalanıyor. ABD, Dışişleri Bakanlığı Çatışma ve İstikrar Operasyonları Bürosunda bakan yardımcısı olarak atanan Mina Chang’ın CV’sine mezun olmadığı hâlde birçok ünlü okulun ismini yazdığı öğrenildi. Üstelik skandal bununla da bitmiyor. Olayı araştıran NBC şaşırtan sonuçlara ulaştı. Chang CV’sine Harvard’da da okuduğunu yazdı. Ancak üniversite yetkilileri yalnızca yedi haftalık bir kursa gittiğini ve herhangi bir sertifika da almadığını açıkladı. Genç kadın, Ordu Savaş Kolejindeki bir programdan mezun da oldu. Ancak yine üniversite yetkilileri, mezun olduğunu iddia ettiği programın yalnızca dört günlük bir ulusal güvenlik semineri olduğunu belirterek yalanladı. Chang, görev yaptığı ‘Linking The World’ kuruluşunda onlarca ülkede okullar inşa ettiğini iddia etti. Ancak STK, gerçek olmadığını açıkladı. Bununla da yetinmeyen Chang, 2007 yılındaki bir röportajında TIME dergisine kapak olduğunu söyledi. Fakat o da yalan çıktı. Sosyal medyadan pek çok kişi Chang’a tepki gösterdi. Genç kadın Instagram’daki paylaşımlarının altına yapılan yorumlara kısıtlama getirdi. Geriye ise Beyaz Saray’dan fotoğrafları ve ünlülerle çektirdiği fotoğraflar kaldı... Skandalın ardından yetkililer olayla ilgili inceleme başlatılacağını duyurdu.