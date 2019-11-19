Halk bir kez daha sokaklara çıkarak önce nispi temsil sistemini destekleyen ancak parlamentoda destek vermeyen Gürcü Hayali Partisini protesto etti. Parlamento binasının önünde toplanan kalabalık, erken seçim talebinde bulundu. Protestocuların toplanması sebebiyle milletvekilleri binaya giremedi. Bunun üzerine polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Bir grup eylemci ise Gürcü Hayali Partisinin genel merkezi önünde toplandı.
Gürcistan da karıştı
19.11.2019 - 04:45 | Son Güncelleme: 19.11.2019 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gürcistan’da 2020 yılından itibaren seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişiklik, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin desteklememesi üzerine parlamentodan geçmedi.
Etiketler : gürcistan,gürcistan seçim,
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