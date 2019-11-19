Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk bir kez daha sokaklara çıkarak önce nispi temsil sistemini destekleyen ancak parlamentoda destek vermeyen Gürcü Hayali Partisini protesto etti. Parlamento binasının önünde toplanan kalabalık, erken seçim talebinde bulundu. Protestocuların toplanması sebebiyle milletvekilleri binaya giremedi. Bunun üzerine polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Bir grup eylemci ise Gürcü Hayali Partisinin genel merkezi önünde toplandı.