Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 56’sı Başbakan Netanyahu’nun görevinden istifa etmesini isterken, yüzde 35’i istifa etmesine gerek olmadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 9’u ise bu konuda görüş belirtmedi. Araştırmada ayrıca katılımcılara “Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusu da yöneltildi. Sonuçlara göre, yapılacak bir seçimde Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 36 milletvekili çıkarırken, Netanyahu’nun partisi Likud ise 33 milletvekiliyle ikinci sırada kalıyor. Yaşanan koalisyon krizi sebebiyle İsrail’de bir yıl içinde üçüncü defa erken seçime gitme ihtimali giderek güçleniyor. Ankete göre, sandık yeniden seçmenin önüne gelse de Meclis’teki sağ ve sol blokların milletvekili dağılımı değişmiyor. Bu da İsrail’de üçüncü kez erken seçim yapılsa bile koalisyon krizinin aşılamayacağını gösteriyor.